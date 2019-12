Incendie des domiciles de Moustapha Cissé Lô : l'affaire jugée ce mercredi devant la Chambre criminelle de Diourbel

La chambre criminelle du tribunal de Grande instance de Diourbel s’ouvre ce lundi. Quatre (4) affaires sont inscrites au rôle dont celle qui oppose Serigne Assane Mbacké à Moustapha Cissé Lô. En effet, dans ce dossier qui remonte en 2014, le premier est accusé d’avoir mis le feu aux deux domiciles et à la boulangerie du responsable de l’Alliance pour la République (Apr) à Touba. L’affaire sera appelée à la barre ce mercredi lors de la troisième session de la chambre criminelle de Diourbel.



Pour rappel, le 20 juin 2014, un groupe d’individus avait mis le feu sur deux maisons et une boulangerie appartenant à Moustapha Cissé Lô. Quelques jours plus tard, Serigne Assane Mbacké, qui avait revendiqué l’affaire, avait déclaré être l’auteur de ces actes criminels ce, dit-il, pour protester contre les propos de Cissé Lô contre son oncle, Serigne Abdou Fata Mbacké.



Arrêté, il avait bénéficié d’une liberté provisoire. La victime, Moustapha Cissé Lô, avait via un communiqué, pardonné de tels actes.