Indemnisation des victimes politiques : le Collectif des ex-détenus rejette les 500.000 FCFA du gouvernement

Le Collectif des ex-détenus et victimes politiques des événements de 2021 et 2024 a exprimé son mécontentement face à l'indemnisation proposée par l'État, soit 500.000 FCFA, qu'il juge insuffisant au regard des préjudices subis. Les ex-détenus réclament un accompagnement et pour leur réinsertion sociale.« Nous saluons l'initiative du gouvernement, il est évident que ce qu'il nous faut, c'est un soutien pour ces jeunes qui ont subi des sévices et des dommages incommensurables. Certains ont été détenus pendant de longues périodes, et aucune réparation ne peut effacer les pertes qu'ils ont endurées », a déclaré Sidy Mouhamed Moctar Kounta, membre du Collectif, sur la RFM.Pour lui, les 500.000 FCFA ne suffisent pas à compenser les préjudices d'une personne emprisonnée pendant deux ans. « Durant cette période, cette personne a perdu bien plus que cette somme, entre les problèmes familiaux et professionnels. Il est impossible de quantifier exactement ce que ces jeunes méritent », a-t-il ajouté.Il a insisté sur le fait que ces jeunes n'étaient ni des criminels ni des voyous, mais des citoyens engagés qui ont lutté contre une injustice pour défendre leur nation. « Ils méritent une reconnaissance et davantage que cette indemnité. Les 500.000 FCFA ne suffisent pas pour réparer les dommages causés par deux années d'incarcération », a-t-il affirmé.Il a conclu en soulignant que ces jeunes, ayant sacrifié tant de choses, devraient être un exemple dans la mise en œuvre du programme de l’Etat.« Dans la logique, ces jeunes devraient être le reflet du Projet (le référentiel des politiques publiques du pouvoir) parce qu'ils se sont battus pour ça. Les autorités devraient améliorer la somme de 500 mille FCFA afin d'aider les jeunes à aller de l'avant et à retrouver leur vie d'antan parce qu'ils ont tout perdu dans ce combat », a-t-il plaidé.