Indemnisations TER: les commerçants du marché Thiaroye bandent les muscles contre le Dg de l'Apix

Les commerçants du marché Thiaroye Gare sont très remontés contre les autorités étatiques plus particulièrement, le Directeur de l’Apix, Mountaga Sy pour non respect de ses engagements dans le cadre du projet du Train express régional. Ils exigent des éclaircissements sur l’argent qui leur était destiné dans le cadre de ce projet.



« Nous ne pouvons pas concevoir depuis 2016, nos magasins ont été démolis, nous traînons. Et les chèques qui datent depuis 4 ans nous ne pouvons pas y toucher. Ils sont en train de payer pour 2018. On a rencontré le Dg Mountaga Sy qui nous dit que l’argent est sur place et qu’on ne peut pas donner aux ayant droit », fulmine leur porte-parole.



Face à la presse, ces commerçants qui réclamaient le paiement de leurs indemnisations, leur recasement, et l’érection de passerelles pour faciliter l’accès à leurs équipements préviennent les autorités et menacent de passer à la vitesse supérieure si rien n’est fait.