Injustices, difficultés dans l’insertion professionnelle: des associations et mouvements estudiantins listent leurs maux

Le Front pour la Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) a tenu une conférence de presse ce jeudi dans son siège en présence des d’associations du forum civil et des mouvements estudiantins. Ces derniers ont dénoncé leur situation à laquelle ils font face. Le Front se dit « déterminé à les soutenir ».



« Nous sommes venus aujourd’hui pour parler de la situation actuelle du pays notamment celles des mouvement estudiantins et associations du forum civil. Les représentants ont dénoncé l’injustice dont ils sont victimes. C’est l’exemple du collectif de l’épargnante victime de la Poste qui dénonce la mauvaise gestion de la société », a déclaré Alassane Ndour, porte-parole du collectif.



A l’en croire, cela fait trois ans qu’ils ont du mal à percevoir l’argent qu’ils épargnaient au niveau de la Poste. « La poste est belle et bien une structure sénégalaise et c’est grâce sa fidélité que nous avions eu confiance en elle. Nous lançons un appel au président de la République non seulement de régler le problème de la poste mais aussi le problème des épargnants parce que sa responsabilité est engagée », a-t-il lancé.





De son côté, le porte-parole de l’amicale des diplômés du métier de fer de l’université de Thiès liste les difficultés.



« A la fin de notre formation, nous rencontrons beaucoup de difficultés dans l’insertion professionnelle. Le chemin de fer a débuté depuis plus d’une année et on constate via nos pages Facebook que l’université a commencé à former des professionnels alors que nous avons été formés depuis 2 ans dans les métiers du fer sans emploi. En 2021, le président de la République nous a promis que les étudiants formés dans les métiers du rail seraient prioritaires lorsque le chemin de fer va démarrer », a fait savoir Mansour Emanuel Ndoye.



Pour sa part, la coordination des alumnis du département des sciences et techniques de l’élevage et l’association des victimes du foyer Sine Saloum section Dakar invite l’Etat pour qu’il déclenche une « procédure d’homologation des diplômés de l’UFR sciences et techniques de l’élevage notamment ceux qui sont de la santé alimentaire afin qu’ils puissent exercer pleinement leur métier ».