Inondations dans le Kerala en Inde: le bilan s’alourdit et s’élève à plus de 324 morts

Dans le sud de l’Inde, les inondations font des ravages dans l’Etat du Kerala depuis plusieurs jours. Le bilan s’élève actuellement à plus de 324 morts et des centaines de milliers de déplacés. Cette région paradisiaque, à la pointe sud de l’Inde, se retrouve complètement paralysée face à une des pires catastrophes naturelles de son histoire.



« Nous assistons à quelque chose qui n’était encore jamais arrivé au Kerala », a déclaré jeudi le chef du gouvernement de la région. C’est pratiquement tout le territoire keralais qui est touché par ces inondations et glissements de terrain, causés par des précipitations de mousson ininterrompues depuis 10 jours.



Le bilan s’est alourdi considérablement ces trois derniers jours alors qu’un nombre important de villes, villages, routes et voie ferrées sont dévastées.



Du nord au sud, les stations d’épuration ont également été englouties par les eaux. Les vannes ont été ouvertes en urgence dans une trentaine de barrages à travers l’Etat, sillonné par 41 rivières qui se jettent dans la mer d’Arabie.



L'armée en renfort



Toutes les écoles de l’Etat restent pour l’instant fermées et l’aéroport international de Kochi restera lui aussi fermé jusqu’au 26 août. Le gouvernement fédéral a envoyé l’armée et les garde-côtes en renfort, alors que de fortes précipitations sont encore prévues jusqu’à samedi au moins.



Le Premier ministre indien Narendra Modi est attendu dans la région ce vendredi,, renseigne la Rfi.