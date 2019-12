Interdiction d'inhumer le corps du braqueur Isma Sow dans les cimetières de Mpal: la Raddho, Lsdh et Amnesty parlent d'atteinte grave à la dignité humaine

L'interdiction émanant de la famille de feu El Haj Rawane Ngom d'enterrer le corps du braqueurs tué dans les échanges de feu entre la police et les brigands dans la nuit de lundi à la station EDK de Mpal (Saint-Louis) suscite beaucoup de polémique. Certaines organisations de défense des droits humains ont dénoncé cette consigne émanant de ladite famille religieuse.

"La Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), la Ligue

Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) et la section sénégalaise d’Amnesty

International manifestent leur inquiétude face à la propension, de plus en plus notée,

d’interdiction d’inhumer dans des cimetières, prononcée par des religieux", peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Selon ces trois organismes, "l’interdiction d'inhumer ces personnes décédées est une pratique qui porte gravement atteinte à la dignité humaine et qui risque de créer un précédent dangereux pour toute la société. Elle ne repose sur aucun fondement religieux ou légal et ne saurait prospérer dans un Etat démocratique".



Ces organisations de rappeler que les cimetières "quelque que soit leur localisation relèvent du domaine public et appartiennent à tous, par conséquent, nulle autorité ne saurait en avoir la possession".

Elle lancent un appel aux autorités administratives et au Procureur de la République

pour qu’ils prennent leurs responsabilités et s’assurent que les personnes

décédées soient enterrées dans la dignité et non en catimini, dans des lieux

inappropriées.