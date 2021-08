Iran: le nouveau président Ebrahim Raïssi investi par le Parlement (TV d'État )

​Le nouveau président iranien, l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi, a prêté serment, jeudi, devant le Parlement. Pendant son mandat de quatre ans, il tentera de redresser une économie minée par les sanctions américaines et la crise sanitaire. Ce religieux traditionaliste de 60 ans est un proche du Guide suprême, dont il devrait suivre la ligne politique à la lettre.





L'ultraconservateur Ebrahim Raïssi a été investi jeudi 5 août par le Parlement iranien comme huitième président de la République islamique, lors d'une cérémonie diffusée en direct par la télévision d'État. « Je me consacrerai au service du peuple, à l'honneur du pays, à la propagation de la religion et de la moralité, et au soutien de la vérité et de la justice », a-t-il juré.





































Vainqueur de la présidentielle de juin marquée par une abstention record, l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi succède au modéré Hassan Rohani. Le nouvel homme fort du régime a prêté serment, jeudi 5 août, devant le Parlement, auquel il devra présenter ses candidats pour les postes ministériels. Ancien chef de l'Autorité judiciaire, il a entamé officiellement mardi son mandat de quatre ans, après l'approbation de son élection par le guide suprême.



"Nous chercherons certainement à obtenir la levée des sanctions oppressives, mais nous ne lierons pas les conditions de vie de la nation à la volonté des étrangers", a-t-il prévenu lors d'une cérémonie retransmise par la télévision d'État.



"Nous estimons que la situation économique n'est pas favorable pour le peuple, à la fois en raison de l'inimitié des ennemis et en raison des lacunes et des problèmes à l'intérieur du pays", a-t-il reconnu après sa prise de fonctions.

