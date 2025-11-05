Iran: les Français Cécile Kohler et Jacques Paris ont été libérés

Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux Français retenus en Iran depuis mai 2022, « sont sortis de prison », a annoncé le président français Emmanuel Macron.



« Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis trois ans en Iran, sont sortis de la prison d'Evin [...]. Je me félicite de cette première étape. Le dialogue se poursuit pour permettre leur retour en France le plus rapidement possible. Nous y travaillons sans relâche et je tiens à remercier notre ambassade et tous les services de l’État pour leur mobilisation », a écrit le président sur X.