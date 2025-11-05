Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Iran: les Français Cécile Kohler et Jacques Paris ont été libérés

Le président français Emmanuel Macron a annoncé sur X ce 4 novembre la libération des Français Cécile Kohler et Jacques Paris. Le président fait part de son « soulagement immense ». La diplomatie iranienne évoque une « libération conditionnelle ».



Iran: les Français Cécile Kohler et Jacques Paris ont été libérés
Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux Français retenus en Iran depuis mai 2022, « sont sortis de prison », a annoncé le président français Emmanuel Macron.
 
« Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis trois ans en Iran, sont sortis de la prison d'Evin [...]. Je me félicite de cette première étape. Le dialogue se poursuit pour permettre leur retour en France le plus rapidement possible. Nous y travaillons sans relâche et je tiens à remercier notre ambassade et tous les services de l’État pour leur mobilisation », a écrit le président sur X.
Autres articles

RFI

Mercredi 5 Novembre 2025 - 00:14


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter