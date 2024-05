Islande : une cinquième éruption volcanique en six mois

L'état d'urgence

La lave incandescente semble rugir dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 mai en Islande. De jour, un mur de lave semble jaillir d'une faille sur plus de 3 km. Scène fascinante et inattendue pour une touriste française, contrainte de s'éloigner. Sur le sol islandais, la lave progresse rapidement. En deux heures, elle traverse les routes et s'approchent des maisons. Les 3 000 habitants de Grindavík ont de nouveau été évacués en urgence. "Je n'ai même pas pris mes chaussures, j'ai juste pris ma veste et quelques affaires. Tout le monde est sorti si vite !", raconte une habitante.En décembre 2023, trois maisons avaient déjà été englouties par les flammes. Il s'agit de la cinquième éruption volcanique en six mois seulement, preuve que cette faille se rouvre après 800 ans, d'après les volcanologues. L'éruption ne devrait en revanche pas perturber le trafic aérien, mais la protection civile a annoncé l'état d'urgence dans le pays.