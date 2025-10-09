Israël annonce qu'une «version finale de la première phase» du plan Trump est signée Le président américain avait annoncé dans la nuit du 8 au 9 octobre qu'Israël et le Hamas avait approuvé la première phase de son plan de paix. Toutes les parties l'ont signée en Égypte, a entériné ce vendredi 9 octobre le gouvernement israélien.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager

Les points essentiels

► Selon le gouvernement israélien, « le projet final de la phase un » de l'accord dit Trump a été signé ce jeudi matin en Égypte « par toutes les parties », Hamas palestinien d'un côté et État d'Israël de l'autre.



► Donald Trump avait annoncé, dans la nuit du 8 au 9 octobre, qu'Israël et le Hamas avaient approuvé la première phase de son plan de paix. « Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue, les premières étapes en vue d'une paix solide, durable et éternelle », a indiqué le président américain.



► Le bureau du Premier ministre israélien a déclaré que l'accord n'entrerait en vigueur qu'après l'approbation du gouvernement, qui doit se réunir à 18 heures (15h TU). « Le décompte des 72 heures ne commencera qu'après l'approbation de l'accord par le gouvernement. Cette approbation est attendue dans la soirée », selon un communiqué.



► La Défense civile de Gaza a cependant fait état ce jeudi matin de plusieurs frappes israéliennes sur le territoire. « Depuis l'annonce cette nuit d'un accord sur le cadre proposé d'un cessez-le-feu, il a été fait état de plusieurs explosions, notamment dans le nord de Gaza », a indiqué un de ses responsables, Mohammed Al-Mughayyir, citant notamment « des frappes aériennes intenses sur la ville de Gaza ».



« Nous et nos partenaires sommes prêts à agir, dès maintenant » (secrétaire général de l'ONU)



Le numéro un des Nations unies Antonio Guterres a salué l'accord et déclaré que l'organisation se tenait prête à intervenir. « Les Nations unies sont prêtes à apporter leur plein soutien. Nous et nos partenaires sommes prêts à agir, dès maintenant », a-t-il déclaré, plaidant pour un accès complet et durable des travailleurs humanitaires à Gaza.



L'Iran salue l'accord de cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas et Israël



« L'Iran a toujours soutenu toute action ou initiative destinée à mettre fin à la guerre génocidaire, (à obtenir) le retrait des forces d'occupation, l'acheminement de l'aide humanitaire, la libération des prisonniers palestiniens et la réalisation des droits fondamentaux du peuple palestinien », a déclaré le ministère des Affaires étrangères de la République islamique par communiqué.



« Donnez le prix Nobel de la paix à Donald Trump, il le mérite ! » (bureau du Premier ministre israélien)



Les services de Benyamin Netanyahu lancent, via le compte officiel de la Primature sur le réseau social X, que le président américain mérite le prix Nobel de la paix.



Quelque 153 camions d'aide se dirigent vers Gaza via Rafah (Société du Croissant-Rouge égyptien)



Le Croissant-Rouge égyptien a annoncé que de nombreux camions transportant de l'aide humanitaire se dirigeaient vers Gaza via le poste-frontière de Rafah. Deux sources de l'organisation humanitaire égyptienne ont confirmé à l'Agence France-Presse que « 153 camions » sont entrés « par la route de contournement du poste-frontière de Rafah, en route vers le poste-frontière de Kerem Shalom, pour être acheminés vers la bande de Gaza ». Quelque 80 camions proviennent de l'ONU, 21 du Qatar et 17 du Croissant-Rouge égyptien, de même source.



Conditions d'hygiènes « insupportables », accès à la nourriture et à l'eau « extrêmement difficile » (ONG)



Le secrétaire général des Nations unies a appelé toutes les parties à respecter pleinement les termes de l'accord, notamment la garantie d'un cessez-le-feu permanent et l'entrée immédiate et sans entrave de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Les défis sont immenses, rappelle à RFI Jean-François Corty, président de l'ONG Médecins du monde.



Il y a urgence à ce que les bombardements s'arrêtent, que l'aide puisse rentrer de manière proportionnée et massive, car aujourd'hui, une famine s'est répandue dans le nord de la bande de Gaza et un million et demi de personnes sont concentrées à Deir el-Balah , Al-Mawazi.



Vu du Caire, des réactions arabes partagées entre la joie, l'espoir et la prudence aussi



Après la signature du texte ce jeudi en Égypte, l'image qui domine dans tous les médias, des télés aux journaux en passant par internet, commente notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti, est celle de la joie des Gazaouïs. Privés de tout moyen de communication, ces derniers ont commencé à apprendre la bonne nouvelle par la voix de journalistes palestiniens qui criaient publiquement l'information. Sur les sites des médias, on lit que c'est un jour de fête, la plus belle fête. Gaza respire un air d'espoir, constate-t-on dans le monde arabe.



L'événement est aussi salué par les gouvernements arabes, l'Égypte et le Qatar évidemment mais aussi, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, les pays du Golfe, le Liban et la Ligue arabe. Les responsables rendent hommage au président américain Donald Trump, et parlent de moment historique. Certains évoquent déjà l'avenir : la reconstruction de Gaza et la réalisation de la paix et d'un État palestinien. Toutefois, certains éditorialistes sont plus réservés. Ils soulignent que l'accord n'est pas encore finalisé et ne cachent pas leur méfiance à l'égard d'Israël.



La Turquie veut participer à un groupe de travail chargé de veiller à la mise en œuvre de l'accord



« Nous souhaitons que la Turquie participe au groupe de travail qui surveillera la mise en œuvre de l'accord sur le terrain », a indiqué le président turc, dont une délégation est présente en Égypte où se négocie le cessez-le-feu. Recep Tayyip Erdogan, s'exprimant à l'occasion de l'ouverture de l'année universitaire dans son pays, veut que la Turquie prenne part « avec la communauté internationale aux efforts de reconstruction de infrastructures » de l'enclave palestinienne. « Pour permettre à Gaza de se relever, nous soutiendrons les efforts de reconstruction aux côtés de la communauté internationale. » Et d'insister sur le fait qu'il est « crucial d'apporter d'urgence une aide humanitaire complète à Gaza, d'échanger les otages et les prisonniers, et qu'Israël cesse immédiatement ses attaques ».



Une conversation « chargée d'émotion et chaleureuse » entre MM. Trump et Netanyahu



Lors de son point presse, la porte-parole du gouvernement israélien a confié que Donald Trump et Benyamin Netanyahu avaient eu un échange, ce jeudi. « Lors d'un appel téléphonique plus tôt dans la matinée, le Premier ministre Netanyahu a remercié le président Trump pour ses efforts de leadership mondial ayant permis de rendre tout cela possible », a indiqué Shosh Bedrosian aux journalistes. « Ce fut une conversation chargée d'émotion et chaleureuse, au cours de laquelle les deux dirigeants se sont félicités mutuellement pour cette réalisation historique », a-t-elle ajouté.



« Le projet final de la phase un a été signé ce matin en Égypte par toutes les parties » (gouvernement d'Israël)



Une porte-parole du bureau du Premier ministre israélien, Shosh Bedrosian, lors d'un point presse, a déclaré : « Le projet final de la phase un a été signé ce matin en Égypte par toutes les parties pour libérer tous les otages, et les soldats israéliens se redéploieront ensuite vers la ligne jaune mentionnée, ce qui permettra à l'armée israélienne de contrôler et de tenir environ 53 % de la bande de Gaza. La phase un est maintenant très claire : tous nos otages, vivants et décédés, seront libérés 72 heures plus tard, ce qui nous amènera à lundi. Israël se prépare à recevoir les otages dans toutes les conditions dans lesquelles ils pourraient se trouver. »



« Ce soir à 17 heures (heure d'Israël, NDLR), il y aura une réunion du cabinet, et à 18 heures se tiendra une réunion du gouvernement. Dans les 24 heures suivant la réunion du cabinet, un cessez-le-feu commencera à Gaza. L'armée israélienne se redéployera vers la Ligne jaune, comme indiqué sur les cartes qui ont été rendues publiques à ce stade. Après cette période de 24 heures, commencera la fenêtre de 72 heures pendant laquelle tous nos otages seront libérés et ramenés en Israël. »



Le cabinet de sécurité israélien se réunira à 14h TU pour voter sur l'accord sur Gaza



Le cabinet de sécurité israélien se réunira jeudi à 14h TU (17h heure d'Israël) pour approuver un plan visant à obtenir la libération de tous les otages détenus à Gaza, a déclaré la porte-parole du gouvernement Shosh Badrosian aux journalistes. La réunion du cabinet de sécurité sera suivie d'une réunion plénière du gouvernement à 15h TU.

Après l'annonce dans la nuit par le président Donald Trump qu’un accord avait été trouvé entre le Hamas et Israël pour un cessez-le-feu à Gaza, notre correspondant à Ramallah, en Cisjordanie occupée, Lucas Lazo, est allé recueillir ce matin les témoignages de la population, entre soulagement et méfiance.



Merci, Trump. Merci aux pays arabes et à la Turquie qui ont contribué à la conclusion de cet accord. Il était temps que cela arrive. Dieu merci. Ils ont souffert pendant deux années entières



Côté palestinien, notre envoyée spéciale permanente à Jérusalem Frédérique Misslin a recueilli la réaction, particulièrment émue, de notre correspondant à Gaza qui nous informe jour après jour de l'intérieur de l'enclave sur la réalité de la guerre depuis deux ans.



La dernière interview que je viens de faire, c’est avec une femme qui a été déplacée de nombreuses fois dans la bande de Gaza. Elle pleurait et elle m’a fait monter les larmes aux yeux à moi aussi. Elle m’a dit exactement ceci : «Dites à ces gens qui négocient qu’ils sauvent ce qu’il nous reste de dignité».



Israël et le Hamas se sont mis d'accord sur un échange d'otages et de prisonniers. Un cessez-le-feu entrera également en vigueur. C'est donc un succès majeur pour Donald Trump qui s'est beaucoup investi dans les tractations et a contraint Netanyahu à s'excuser auprès du Qatar pour obtenir l'appui des pays arabes quant à son plan de paix.



L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens affirme disposer de quoi nourrir tout Gaza « pendant trois mois »



L'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens a salué jeudi l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le qualifiant de « grand soulagement », et s'est déclarée prête à faire affluer à Gaza la nourriture dont la population a urgemment besoin. « L'Unrwa dispose de nourriture, de médicaments et d'autres produits de première nécessité pour Gaza. Nous avons de quoi nourrir l'ensemble de la population pendant les trois prochains mois », a déclaré sur X Philippe Lazzarini, directeur général de l'agence.



Israël dit que l'accord sur Gaza n'entrera en vigueur qu'après l'approbation du gouvernement



Le bureau du Premier ministre israélien a déclaré jeudi que l'accord visant à libérer les otages à Gaza n'entrerait en vigueur qu'après l'approbation du gouvernement, « attendue dans la soirée ». « Contrairement aux informations diffusées par des médias arabes, le décompte des 72 heures ne commencera qu'après l'approbation de l'accord par le gouvernement. Cette approbation est attendue dans la soirée », détaille un communiqué du bureau de Benyamin Netanyahu.



Le président américain Donald Trump a annoncé qu'Israël et le Hamas étaient parvenus à un accord sur Gaza, prévoyant un cessez-le-feu et la libération d'otages détenus à Gaza contre celle de prisonniers palestiniens, échange qui doit avoir lieu dans les 72 heures suivant l'entrée en vigueur de l'accord.



Une réunion à Paris à 19h TU pour faire exister la déclaration de New York dans le plan Trump



En plus de Charm-el-Cheikh en Égypte, des négociations sur Gaza se tiennent aussi à Paris. Une réunion doit avoir lieu ce soir avec les chefs de la diplomatie de pays européens et arabes. Son but : préparer l'après-guerre et soutenir le plan Trump.



Cette réunion s'inscrit dans la continuité de la déclaration de New York, cette initiative franco-saoudienne de juillet dernier en faveur d'une solution à deux États. Elle avait ensuite créé un élan pour la reconnaissance de l'État palestienien par une dizaine de nouveaux pays en septembre, avant d'être éclypsée par le plan de Donald Trump pour Gaza.



Les diplomaties arabes et européennes conviées à Paris ce jeudi soir ne contestent pas ce plan. Au contraire, elles voient en lui un prolongement de cette déclaration de New York. L'un des buts de cette réunion est donc de faciliter l'adoption du plan Trump, « le seul possible », selon une source diplomatique italienne à l'Agence France-Presse. L'Italie est même prête à fournir des gendarmes à la Force internationale de stabilisation prévue par le plan Trump.



Également au programme : la gouvernance transitoire de Gaza, l'aide humanitaire, la reconstruction, le désarmement du Hamas et le soutien à l'Autorité palestinienne. D'où le format large : cinq pays européens et cinq pays arabes seront représentés, rejoints par l'Indonésie, le Canada et la Turquie.



Le gouvernement israélien se réunira à 15h TU pour discuter du « plan de libération de tous les otages »



Le gouvernement israélien doit se réunir jeudi à 18h (heure d'Israël) pour discuter du « plan de libération de tous les otages israéliens », indique un communiqué officiel après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza. Selon l'ordre du jour de la réunion publié par le gouvernement sur son site internet, le plan sera présenté aux membres du gouvernement par le Premier ministre Benyamin Netanyahu.



L'Égypte salue un « moment crucial » après l'annonce de l'accord sur Gaza



« C'est un moment crucial dans la guerre à Gaza », a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty, dans un communiqué précisant que le chef de la diplomatie égyptienne se rend ce jeudi à Paris pour une réunion ministérielle afin de « discuter des dispositions concernant la situation » dans le territoire palestinien ravagé par plus de deux ans de guerre.

Le ministre d'extrême droite israélien Bezalel Smotrich ne votera pas en faveur de l'accord sur Gaza



Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, partenaire clef de la majorité du Premier ministre Benyamin Netanyahu, a déclaré qu'il voterait contre un accord de cessez-le-feu avec le Hamas prévoyant la libération des otages retenus à Gaza et celle de prisonniers palestiniens. « Il y a une peur immense des conséquences [impliquées par le fait de] vider les prisons et de la remise en liberté de la prochaine génération de dirigeants terroristes (...) », a écrit le ministre d'extrême droite sur X. « Ne serait-ce que pour cette raison, nous ne pouvons pas participer à des célébrations à court terme ni voter en faveur de cet accord. »



Le président palestinien Mahmoud Abbas salue l'accord sur Gaza



Le président palestinien Mahmoud Abbas a salué l'accord conclu entre Israël et le Hamas pour la bande de Gaza, disant espérer qu'il puisse mener à la création d'un État palestinien. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Mahmoud Abbas a « accueilli favorablement l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza », et a « exprimé l'espoir que ces efforts soient le prélude à une solution politique permanente (...) conduisant à la fin de l'occupation israélienne de l'État de Palestine et à l'établissement d'un État palestinien indépendant ».



La Défense civile de Gaza fait état de frappes après l'annonce de l'accord



La Défense civile de Gaza a fait état jeudi de plusieurs frappes israéliennes sur le territoire, intervenues après l'annonce dans la nuit d'un accord entre Israël et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu. « Depuis l'annonce cette nuit d'un accord sur le cadre proposé d'un cessez-le-feu, il a été fait état de plusieurs explosions, notamment dans le nord de Gaza », a indiqué un de ses responsables, Mohammed Al-Mughayyir, citant notamment « des frappes aériennes intenses sur la ville de Gaza ».



Donald Trump a annoncé dans la nuit un accord entre Israël et le Hamas pour la première phase de son plan de paix



« Je suis très fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux signé la première phase de notre plan de paix. Cela signifie que TOUS les otages seront libérés très bientôt et qu’Israël retirera ses troupes selon une ligne convenue comme premier pas vers une paix forte, durable et éternelle. Toutes les parties seront traitées équitablement ! C'est un GRAND jour pour le monde arabe et musulman, Israël, toutes les nations environnantes et les États-Unis d'Amérique, et nous remercions les médiateurs du Qatar, de l'Égypte et de la Turquie, qui ont travaillé avec nous pour faire en sorte que cet événement historique et sans précédent se produise. Bénis soient les artisans de la paix ! », a annoncé le président Trump sur son réseau social Truth Social. Autres articles France: la tombe de Robert Badinter profanée à quelques heures de son entrée au Panthéon

Le prix Nobel de littérature a été décerné à l'écrivain hongrois László Krasznahorkai, maître des dystopies

France : Lecornu estime que « les perspectives d’une dissolution s’éloignent »

Gaza : Le Hamas réclame des garanties « réelles » pour mettre fin au conflit

Le Nobel de physique 2025 décerné au Français Michel H. Devoret, à l'Américain John M. Martinis et au Britannique John Clarke

RFI





div id="taboola-below-article-thumbnails"> div id="taboola-below-article-thumbnails">



Dans la même rubrique : < > France: la tombe de Robert Badinter profanée à quelques heures de son entrée au Panthéon Le prix Nobel de littérature a été décerné à l'écrivain hongrois László Krasznahorkai, maître des dystopies France : Lecornu estime que « les perspectives d’une dissolution s’éloignent »