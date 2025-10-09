Israël annonce un cessez-le-feu à Gaza dans les 24 heures suivant son approbation

Le gouvernement israélien a annoncé jeudi qu’un accord de cessez-le-feu à Gaza entrera en vigueur dans les 24 heures suivant son approbation.



La porte-parole du gouvernement, Shosh Bedrosian, a déclaré lors d’une conférence de presse que le Cabinet de sécurité israélien se réunira ce soir pour voter sur l’accord, suivi d’une réunion du gouvernement dans son ensemble.



« Dans les 24 heures suivant la réunion du Cabinet, le cessez-le-feu à Gaza commencera », a-t-elle indiqué, sans préciser d’heure exacte pour sa mise en œuvre.



« L’armée israélienne se repositionnera sur la ligne jaune comme indiqué dans les cartes distribuées, et après cette période de 24 heures, une fenêtre de 72 heures commencera pendant laquelle tous nos otages seront libérés et rapatriés en Israël. »



Elle a précisé qu’une fois que l’armée israélienne se retirera sur la ligne jaune conformément à l’accord, elle restera en contrôle d’environ 53 % du territoire de la bande de Gaza.



La ligne jaune fait référence à la première ligne de retrait stipulée dans le plan de cessez-le-feu pour Gaza du président américain Donald Trump.



« La première phase est très claire (...) Tous nos otages, vivants comme décédés, seront libérés après 72 heures — ce qui signifie qu’Israël se prépare à les recevoir lundi. » a-t-elle poursuivi.

