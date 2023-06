Italie: Berlusconi était «l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie» (Giorgia Meloni)

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a salué la mémoire de son allié Silvio Berlusconi, mort lundi à 86 ans, voyant en lui «l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie». «Silvio Berlusconi était avant tout un battant. C'était un homme qui n'avait pas peur de défendre ses convictions et c'est précisément son courage et sa détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie», a-t-elle déclaré dans une vidéo envoyée par son cabinet.