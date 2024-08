JO 2024 – Natation : Léon Marchand décroche une quatrième médaille d'or

Quatrième médaille d’or, et quatrième record olympique pour Léon Marchand.

Le nageur français a écrit un peu plus sa légende en remportant sa quatrième médaille d’or dans les JO 2024. Un exploit pour le nageur de 22 ans qui entre dans l’histoire.

Il a remporté la finale du 200 m quatre nages ce vendredi.



En remportant la finale du 200 mètres quatre nages (1:54.06), le nageur de 22 ans a une nouvelle fois marqué de son empreinte les JO 2024.

Avec ce titre, le quatrième en moins d’une semaine, le Toulousain a conclu de la plus belle des manières son marathon en individuel.



Le nageur tricolore avait débuté son marathon, dimanche dernier, en battant le record olympique de Michael Phelps, le dernier de la légende américaine, sur le 400 mètres quatre nages. Comme un symbole.