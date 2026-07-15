JOJ Dakar 2026 : le maire Abass Fall lance l’opération « Zéro Déchets »

La Ville de Dakar accélère ses préparatifs en matière de salubrité urbaine à l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le maire, Abass Fall, a officiellement lancé l’opération « Zéro Déchets » afin de renforcer la gestion des ordures et d’améliorer le cadre de vie de la capitale avant l'arrivée des délégations internationales.



Pour soutenir cette initiative, la municipalité s'est appuyée sur la SONAGED en lui remettant un lot important de matériels de nettoiement. Cette dotation comprend 2 000 bacs à ordures de 660 litres, dont la moitié est directement affectée à la SONAGED, ainsi que 3 000 sacs à sable destinés aux opérations de propreté dans le département de Dakar.



Ces nouveaux équipements seront déployés dans les 19 communes de la capitale, à raison de 20 bacs par municipalité, ainsi que dans les écoles et les édifices religieux. Le maire de Dakar a réaffirmé son ambition de faire de la capitale « une ville propre où il fait bon vivre, à l’image des grandes métropoles du monde », en ciblant en priorité les axes menant vers les sites de compétition des JOJ.