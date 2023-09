Jeux Paralympiques Africains 2023 : le Sénégal s’adjuge la troisième place

Le Sénégal a accroché la troisième place des Jeux paralympiques africains 2023 en battant l’Égypte (70- 61), mardi à Accra (Ghana).



À défaut de soulever le trophée de la première édition des Jeux paralympiques africains, le Sénégal a accroché la médaille de bronze. Pour remporter le match de classement et finir troisième africain, le Sénégal a sorti le grand jeu pour écarter l’Égypte (70-61).



C’est la deuxième victoire des « Lions » sur les Pharaons dans ce tournoi. Pour réussir son entrée dans la poule B, la bande à Youssoupha Diouf avait dompté ces Pharaons (64-62). Les hommes du sélectionneur Pascal Montet ont réussi une participation plus qu’honorable dans ces Jeux africains, où ils n’ont concédé qu’une seule défaite contre l’Algérie (62-78).



Les « Lions » ont réalisé le plein dans leur groupe B en battant respectivement l’Égypte (64-62), puis le Kenya. (103-22), l’Afrique du Sud (62-27) et l’Angola (84-34). Ils ont également remporté le match de classement contre les Pharaons (70-61).



Le Maroc a remporté le trophée de la première édition de ces Jeux paralympiques africains devant l’Algérie (64-45), informe « Stades ».