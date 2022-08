Joel Embiid obtient la nationalité française et pourrait aller à l'Eurobasket

L'année prochaine, la Coupe du monde se déroulera aux Philippines, au Japon et en Indonésie entre le 25 août et le 10 septembre et le centre des Sixers a de grandes chances d'y être présent, même si son véritable objectif est les Jeux olympiques de Paris en 2024.



Le meilleur scoreur de la NBA la saison dernière a été découvert dans son pays natal à l'âge de 16 ans par le joueur camerounais Luc Mbah a Moute.



Il a grandi en jouant au football et au volley-ball et a manqué de partir en France pour devenir joueur de volley-ball professionnel, mais a commencé à jouer au basket-ball après avoir regardé les finales de 2010. Il s'est ensuite installé aux États-Unis et a commencé à fréquenter le lycée, avant d'entrer à l'université du Kansas. Sélectionné au numéro 3 de la draft 2014, après des débuts difficiles dus à des problèmes de blessures, il est devenu l'un des joueurs les plus dominants de la ligue.



Il a été convoqué pour jouer avec le Cameroun lors de l'AfroBasket 2017, mais n'a pas participé au tournoi. Avec sa famille en France, le centre de 28 ans est devenu le premier joueur naturalisé de l'équipe de France. La FIBA offre à chaque pays la possibilité de n'avoir qu'un seul joueur naturalisé. Embiid se projette déjà dans la Coupe du monde et, surtout, dans les Jeux olympiques de 2024. Ici, la participation de son pays est assurée, puisqu'il en est l'organisateur. Pour la Coupe du monde, ils doivent encore certifier leur qualification.