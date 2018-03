Joel Tankoua a violé à mort ses deux nièces et ...

A Nkongsamba, village situé dans la région du Littoral du Cameroun, Joel Tankoua a violé à mort ses deux nièces, Moyopa Thana Kiriane Gloria et Mbianda Extrema Noelle, âgées respectivement de 6 ans et 7 mois.



Les parents des victimes s’étaient rendus à une veillée, en confiant la garde de leurs enfants à leur oncle, Joel Tankoua, âgée de 31 ans.



Selon le site camerounais actucameroun parcouru par nos confrères de Leral.net, le violeur aurait profité de l’absence de ces derniers pour mettre son plan en exécution. Sur ce, Tankoua, le cousin du père, aurait fait consommer de la drogue aux deux enfants pour éviter les bruits au moment de passer à l’acte.



Ne se doutant de rien, les parents sont rentrés tranquillement à la maison. Et, c’est une fois dans la demeure, qu’ils ont découvert le corps sans vie de leur fille de 7 mois tandis que celle de 6 ans était dans un état critique. La fillette a succombé à ses blessures après avoir été acheminée aux urgences à l’hôpital de Nkongsamba.