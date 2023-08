Juan Branco après la sortie de Ismaëla Madior Fall: "Il ment au sujet du code pénal de son propre pays"

La sortie du ministre sénégalais de la Justice, Garde des sceaux, Ismaëla Madior Fall annonçant que la condamnation de Ousmane Sonko dans l'affaire de mœurs qui l'opposait à Adji Sarr, a surpris plus d'un. L'avocat français du leader de Pastef, Juan Branco, n'a pas tardé à réagir. Sur son compte X (ex-Twitter), il rétorque que le ministre "ment au sujet du code pénal de son propre pays", dans un post qu'il a intitulé: "Plongée dans la logique d'un pouvoir autoritaire"



"Dans un entretien à Jeune Afrique, et repris ce jour par l'AFP, le ministre de la justice du Sénégal ment au sujet du code pénal de son propre pays", a écrit l'avocat.



Qui semble être surpris par cette sortie du ministre. "Il est particulièrement révélateur de voir un garde des sceaux se prononcer au sujet d'une affaire individuelle dans un média étranger, et plus encore encore, de le voir mentir à son sujet de façon éhontée".



Avant de s'attaquer à la presse qui a publié l'entretien. "Il est aussi significatif de voir quel média est utilisé à cette fin, en l'occurrence, un organe de « presse » qui n'a longtemps survécu que grâce à la vente de publireportages en l’honneur des potentats de la françafrique".



A en croire l'avocat, , M. SONKO est le principal opposant au pouvoir sénégalais, "dont le président est un proche allié d'Emmanuel Macron".



Pour Me Juan Branco : "M. SONKO, immensément populaire, est une icône de la lutte contre la corruption et la françafrique, et menace des intérêts puissants. Cela l'a amené à faire l'objet de procédures iniques, dont des accusations de viol pour lesquelles il a été acquitté, et à se voir condamner en son absence à une peine de deux ans de prison pour un délit dont il n’était pas accusé. Cette condamnation, censée le rendre inéligible si elle devenait définitive, a été rendue le 1er juin dernier".



Il a, dans la même foulée, accusé le pouvoir en place de vouloir rendre son client inéligible. "Cela fait longtemps que le pouvoir cherche à rendre inéligible, M. SONKO. C’est ainsi qu’une première affaire en diffamation avait été audiencée manu militari à cette fin, sans succès à ce stade. C’est ainsi que cette nouvelle affaire tente d’être utilisée comme prétexte pour le radier des listes électorales et ainsi l'empêcher de se présenter aux élections de février 2024", s'est-il désolé.



"Entre temps, a-t-il ajouté, M. SONKO a d'ailleurs été arrêté et placé en détention pour d’autres motifs. L’affaire est guignolesque: le Procureur a initialement justifié son arrestation en invoquant un vol de téléphone portable (sic), avant, une fois l'homme placé en garde à vue, de le faire accuser de crimes d'atteinte à la sûreté de l’état, appel à l’insurrection, terrorisme, etc. Cela doit être étrange, pour un favori à des élections présidentielles, de passer en quelques heures de voleur à la sauvette à terroriste. M. SONKO, envoyé en détention provisoire, a immédiatement entamé une grève de la faim et est actuellement en réanimation".



Il est d'avis que les autorités sénégalaises tentent de sauver la face. "Ces autorités qui ont placé en détention entre 1600 et 1800 prisonniers politiques, dont des avocats, journalistes, élus et militants, et qui les entassent dans des conditions inhumaines, font depuis face à une intense pression internationale, et tentent en conséquence de sauver la face".



Il a rappelé que : "Le Sénégal a longtemps été considéré comme la perle du droit, un exemple en Afrique. Il est donc très important de maintenir les apparences".



Selon lui, "c’est le sens de cet entretien du ministre de la justice, envoyé au front pour convaincre l'opinion internationale que tout est normal".



Déconstruisons-le patiemment.



"La loi sénégalaise prévoit que lorsque vous avez été jugé en votre absence, votre arrestation ou constitution en tant que prisonnier anéanti immédiatement la condamnation par contumace dont vous aviez fait l’objet, afin qu’un nouveau procès soit organisé dans le respect de vos droits", explique Branco.



Qui ajoute: "C'est un véritable caillou dans la chaussure du pouvoir, car, s'il leur fallait relancer de nouvelles procédures, celles-ci ne pourraient aboutir à une condamnation définitive avant les élections de février 2024, et donc empêcher M. SONKO d'être candidat".