Jude Bellingham rend fou Madrid, l’Angleterre s’acharne sur Marcus Rashford

Madrid se frotte les mains avec Bellingham

En Espagne, comme souvent, la presse locale s’enflamme pour la recrue phare du Real Madrid, le tube de l’été voire de la saison désormais, c’est évidemment Jude Bellingham ! Ce matin, Marca ne s’y trompe pas et placarde que le recrutement de l’international anglais, c’est «le braquage du siècle.» Vu son début de saison canon avec la Casa Blanca, c’est la nouvelle superstar madrilène. «C’était le plan du Real Madrid de chiper Bellingham à la Premier League. La sécurité, le désir de gagner tous les titres et la soif de gloire ont pris le pas sur des offres plus puissantes. Les experts du football anglais déplorent cette fuite. Un autre facteur clé est l’influence exercée par son entourage.» Bref, à Madrid on est totalement dingue du milieu de terrain.

L’Angleterre ne lâche pas Rashford

En Angleterre, décidément un club alimente les tabloïds cette semaine, c’est Manchester United ! Le club mancunien est en pleine crise de résultats, avec notamment la lourde défaite dans le derby face à City (0-3), mais c’est aussi en dehors du terrain que les Red Devils font les gros titres. En effet, après la claque du derby, Marcus Rashford a été aperçu en boite de nuit et cela a fait les choux gras de la presse locale. Interrogé hier en conférence de presse, Erik ten Hag a détruit son joueur et ce matin la presse se régale ! «Inacceptable», placarde le Daily Mail en reprenant les propos du coach néerlandais. «Ten Hag reproche à Rashford d’être sorti en boîte de nuit après la défaite du derby. L’attaquant vedette s’excuse pour son erreur.» Mais cela n’empêche pas les autres médias du pays de fracasser Marcus Rashford, symbole de ce début de saison compliqué à United. C’est le cas du Daily Star qui parle de «bêtisier de soirée alors Ten Hag fulmine» après son joueur. Le Daily Mirror estime qu’«Erik ten Hag a critiqué l’inacceptable Rashford pour sa fête d’anniversaire après la démolition des Reds dans le derby.» L’entraîneur n’a pas soutenu son attaquant alors qu’il est sous pression. Enfin, le Daily Express rapporte aussi que «Ten Hag s’en prend à sa star pour sa sortie en boite de nuit.» Bref, la presse anglaise désigne le coupable idéal des maux actuels de Manchester United dans cette période délicate.

Le PSG serein en Ligue 1

En France, il y a la belle victoire du Paris Saint-Germain Montpellier (3-0). Kang-In Lee, Warren Zaïre-Emery et Vitinha sont les buteurs du soir. Comme le placarde le journal L’Équipe ce matin, ces Parisiens-là ont la «joie de recevoir. Le PSG a déroulé son jeu à domicile et Warren Zaïre-Emery a encore marqué, bien servi par un Ousmane Dembélé insaisissable. Voilà les Parisiens leaders provisoires» de la Ligue 1 avant les autres matches de cette 11e journée de Ligue 1. Dans ses pages intérieures, Le Parisien estime que «la Dolce Vita avant Milan» pour le PSG. «Paris n’a pas lambiné face aux sudistes et pris provisoirement la tête du Championnat de France. Le PSG est prêt pour son choc à Milan ce mardi en Ligue des champions», estime la publication francilienne. En revanche, pour Midi Libre, il n’y avait pas de débats et le «MHSC a encore été fanny au PSG» ! L’équipe de Luis Enrique prépare donc son choc européen dans la sérénité.

