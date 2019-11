Juventus : Cristiano Ronaldo s’est fâché tout rouge

Mise sous pression par l’Inter Milan après la victoire des Nerazzurri 2 buts à 1 face à l’Hellas Vérone samedi dernier, la Juventus se devait de l’emporter contre l’AC Milan lors du choc de la 12e journée de Serie A. Vainqueurs sur le plus petit des scores, les Bianconeri ont rempli leur mission. Un succès de prestige pour Maurizio Sarri qui a vu juste puisque le sauveur de la Vieille Dame a été Paulo Dybala, l’homme que le coach italien a choisi pour remplacer un Cristiano Ronaldo peu en vue à la 55e minute.



Dans les faits, Sarri a réalisé ce que l’on appelle plus communément un joli coup de coaching. Sauf que le Portugais, qui semblerait avoir réclamé le changement, a quitté le terrain très en colère. Lors de la sortie du terrain de la star lusitanienne, les images de la télévision italienne nous ont montré un Ronaldo filant directement dans le vestiaire après avoir lancé quelques mots en direction du banc de touche juventino. Des palabres qui ne ressemblaient pas franchement à des mots doux à en croire les premiers commentaires venus de l’autre côté des Alpes.



CR7 file au vestiaire et quitte le stade avant la fin du match

Furieux, CR7 aurait ensuite quitté le Juventus Stadium avant même la fin du match. L’ancien Merengue aurait ensuite fait ses affaires pour rejoindre la sélection das Quinas qui doit affronter la Lituanie et le Luxembourg cette semaine dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. Une attitude qui lui a valu une belle pique de la part du célèbre coach Fabio Capello. Mais celui qui était forcément le plus attendu, c’était Maurizio Sarri. Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur bianconero a préféré la jouer soft. « Je vois toute cette folie autour de ça, mais il a un problème au genou. Je n’ai aucun problème avec Cristiano. D’ailleurs, je le remercie d’avoir joué alors qu’il n’était pas en condition », a-t-il déclaré, avant d’expliquer plus amplement les raisons de la sortie de CCR7.



« Je l’ai remplacé parce qu’il n’était pas bien. Le plus important, c’est qu’il se soit rendu disponible. Qu’il se mette en colère parce qu’il doit sortir fait partie du jeu. Ces derniers mois, il a eu un problème au genou. Il y a un mois, il a reçu un coup et il ressent des choses qui lui font mal aux mollets et aux adducteurs. Je le répète, il y a tout ce micmac autour de ce changement, mais je serais davantage préoccupé s’il ne s’était pas mis en colère. Ce n’est pas un problème préoccupant, c’est juste une petite gêne qui l’embête durant les entraînements. Est-ce qu’il a été irrespectueux envers ses coéquipiers ? Je n’en sais rien. Si c’est vrai qu’il est parti avant la fin du match, il devra régler ça avec ses partenaires. Il y aura alors une discussion et ils lui feront part de leurs impressions ». Affaire à suivre.