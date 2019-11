Juventus - malaise entre Ronaldo et Sarri : Les hommes qui ont réglé l'affaire en interne

D'après les informations obtenues par la Gazzetta dello Sport, le Portugais n'est pas convaincu par le management de son entraîneur. Le quotidien pense toutefois que la fracture peut être soignée et que la petite crise va être gérée discrètement, en interne, par Pavel Nedved et Fabio Paratici. Une conversation aurait déjà eu lieu entre les dirigeants et Jorge Mendes, l'agent du quintuple Ballon d'Or.



Ronaldo devra quant à lui s'excuser devant ses coéquipiers et ne sera pas sanctionné d'une amende. Pour rappel, Ronaldo, mécontent d'avoir été remplacé, avait quitté le Juventus Stadium avant la fin du match contre le Milan AC (1-0), dimanche soir.

Avec Topmercato