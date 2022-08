Kaffrine : un accident fait 4 morts et 60 blessés

Un accident de la circulation s’est produit à Kaffrine (centre du Sénégal ). Le bilan est lourd : 4 morts sur le coup et 60 blessés.



La Rfm qui donne l’information ce vendredi, revient sur l’origine du sinistre. En effet, un bus communément appelé Waraba en partance pour Dakar et un autre qui roulait au sens inverse sont entrés en collision. Un camion en panne et sans triangle de signalisation serait à l'origine du drame.