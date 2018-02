Kalidou Koulibaly : "Ma femme a motivé mon choix du Sénégal"

«Ma femme a motivé mon choix de jouer pour Sénégal», ces propos viennent du défenseur central napolitin et international sénégalais, Kalidou Koulibaly dans l'émission Talents d'Afrique sur Canal+.

Il poursuit : « Elle m'a dit à 25 ans, il serait peut-être temps d'évoluer dans une sélection nationale. Après, je voulais rendre quelque chose à ma famille qui m'a donné ses racines du Sénégal. Quand j'ai fait ce choix, j'ai vu beaucoup de joie dans leurs yeux. Depuis lors, je ne regrette pas de porter les couleurs du Sénégal», a indiqué le défenseur de Naples.



Un choix qui a porté ses fruits puisque le défenseur fait partie des cadres de cette équipe nationale après plus de deux longues années de compagnonnage. Ce qui lui vaut une éminente participation à une Coupe du Monde en juin prochain en Russie. Une Coupe du Monde qu’il prévoyait de jouer un jour : « Quand j'ai pris la décision de porter le maillot du Sénégal, j'avais aussi comme ambition de jouer ces grandes compétitions. On a fait une bonne participation à la Can 2017 au Gabon. Maintenant, il y a la Coupe du monde. (…) Il faut bien se préparer pour être serein au Mondial », a estimé l’ancien pensionnaire de l’équipe junior française.



Pour rappel le Sénégal partage la poule H de la Coupe du Monde Russie 2018, avec la Colombie, la Pologne et le Japon.