Kaolack : 2 garçons meurent dans un accident de la circulation après la victoire des Lions

Deux (2) garçons qui circulaient à bord d’une moto-taxi "Jakarta" ont succombé dimanche à leurs blessures à l’hôpital de Kaolack (centre), après que leur engin est entré en collision avec une charrette. Cela fait suite à la victoire des Lions en Coupe d’Afrique des nations.



L’accident mortel s’est produit vers 22h30 entre Guinguinéo et Back Samba Dior. Evacués à l’hôpital de Kaolack, les deux occupants de la moto n’ont pas survécu à leurs blessures, selon l’APS.



Après le sacre du Sénégal à la 33e CAN dimanche soir à Yaoundé, les supporters ont pris d’assaut les rues de la capitale du Saloum et des localités environnantes pour jubiler et communier pour ce premier trophée continental des Lions.