Kaolack : Serigne Mboup traîne en justice ses présumés détracteurs

Le Tribunal de Kaolack (centre) va se pencher, ce mercredi 22 octobre, sur l’affaire opposant l’édile de la ville à « ses détracteurs ». Dans une plainte déposée au niveau du tribunal, le maire Serigne Mboup vise plusieurs chefs d'accusation, notamment pour « diffusion de fausses nouvelles », « diffamation », « injures », « outrage au maire, magistrat administratif » et « menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui ».



L'actuel maire de la ville de Mboss, Serigne Mboup, a décidé de régler ses comptes avec ses détracteurs devant le tribunal. Par l'intermédiaire de Me Cheikh Bar, responsable juridique, Serigne Mboup a porté plainte, le 15 septembre dernier, contre les nommés Sidy Fall dit Papy, Fallou Kaolack info, Ibrahima Thiam, administrateur Nar Building, Omar Ndiaye dit « Voix du Saloum », ainsi que contre X que l'enquête pourrait révéler.



L'édile de Kaolack accuse ces personnes susnommées de mener, depuis plusieurs semaines, à travers "YouTube, TikTok et d'autres supports », une campagne de déstabilisation contre la mairie de Kaolack, ses adjoints, ses services municipaux, ainsi que sa personne en tant que maire.



À l'en croire, ces personnes propagent de fausses accusations comme « l'abandon des populations, le détournement de fonds ou encore l'enrichissement personnel ». Il est également reproché à ces personnes, selon les termes de la plainte du maire Serigne Mboup, de s'attaquer aux préparatifs du 105e anniversaire de Kaolack, déjà adoptés par le Conseil municipal et approuvés par l'autorité administrative.



Selon « L’Observateur », le plaignant accuse ces personnes d'appeler publiquement à saboter et à empêcher cet événement. Toujours dans sa plainte, il est mentionné des « injures et outrages publics destinés à dénigrer la population ». « Ces personnes », lit-on dans la plainte, « profèrent des injures et outrages publics, « Kaolack l'a vomi', 'tortue qui se noie », etc. Des délits de « menaces de mort » sont aussi visés dans la plainte du maire de Kaolack, de même que des menaces de sabotage matériel, pouvant aller jusqu'à la destruction d’installations municipales. « Ces personnes s'attaquent également aux agents municipaux, aux sapeurs-pompiers et au génie militaire, risquant de provoquer des violences physiques », accuse le maire de Kaolack.



Serigne Mboup a estimé que ces faits portent gravement atteinte à son honneur, à l'autorité municipale, à la sécurité publique et au bon déroulement des activités de la Commune. Il par ailleurs, indiqué, dans sa plainte, en guise de rappel, que ces infractions sont prévues et punies par les lois en vigueur, notamment les articles « 243, 255, 258, 259, 260, 262, 194, 197, 290, 291 et 45 du Code pénal sénégalais ».