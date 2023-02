Kebemer: le Préfet interdit la tenue d’une manifestation de Pastef

À ce rythme, on se dirige vers des interdictions systématiques de toutes les manifestations ou rassemblements du parti Pastef de Ousmane Sonko. Le préfet de Kébémer a signé un arrêté portant interdiction d’une manifestation sur la voie publique que prévoyaient d’organiser les « Jeunesses patriotiques » de ladite ville, après une déclaration déposée par Magaye Niang, Sagueye Doucouré et Nogaye Mboup.



La manifestation était prévue pour le mercredi 22 février. Mais le préfet a donné comme motif de refus des « menaces de troubles à l’ordre public et une insuffisance de forces de l’ordre »