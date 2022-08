Kenya: Martin Wanyonyi devient le premier homme atteint d'albinisme élu député

Martin Wanyonyi ne cache pas sa joie. Il était élu au sein de l’assemblée du comté ; désormais, il accède au siège de député. Ses envies de politique remontent à loin. Il a en tête, depuis très jeune, de défendre les droits des personnes atteintes d’albinisme :



« Personne ne défendait mes droits. Que ce soit mes camarades de classe, mes professeurs ou même mes parents, personne ne comprenait vraiment qui j’étais. À cause de l’albinisme, nous subissons souvent des insultes, nous sommes exclus, discriminés… Certains ont même du mal à accéder à des soins de santé ou à une éducation. »



Un député albinos avait déjà accédé au Parlement en 2013, mais il avait été nommé pour représenter certains groupes minoritaires, comme les personnes en situation de handicap.



Pour Martin Wanyonyi, son élection marque une étape supplémentaire. « Pour la première fois, nous entrons dans la politique généraliste grâce au suffrage universel. Mon élection prouve que le pays est dans la bonne direction. Progressivement, nous parvenons à faire changer les stigmatisations (que nous subissions). Dans ma région, aujourd’hui, les gens ne me voient plus seulement comme une personne albinos mais comme un politique comme un autre. »



Martin Wanyonyi ne compte pas s’arrêter là. Pas tant que les personnes atteintes d’albinisme continueront à être stigmatisées au Kenya. Il aimerait d’ailleurs en voir plus au Parlement. Et même, pourquoi pas, avoir un jour son nom sur un bulletin de vote présidentiel.