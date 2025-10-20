Kenya : le President Diomaye célèbre la Journée des héros et appelle à l'unité memorielle africaine

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a pris part ce lundi matin, au stade Ithookwe (comté de Kitui), aux célébrations officielles de la Journée des Héros (Mashujaa Day), à l'invitation de son homologue kényan, William Samoei Ruto. Dans son allocution, le Président Diomaye a rendu hommage aux héros kényans et africains, soulignant une conviction essentielle. « Célébrer nos héros, c’est préserver notre histoire et affermir notre avenir ».



Selon la Présidence qui donne l'information sur sa page Facebook, au-delà de la seule célébration kényane, le Président Faye a plaidé pour "une mobilisation continentale. Il a appelé à une synergie africaine" autour de la mémoire collective, visant à valoriser les figures de résistance et de libération du continent par " l'éducation et la recherche".



Célébrée chaque 20 octobre, cette journée est un moment fort de la mémoire nationale kényane, rendant hommage aux figures historiques qui se sont distinguées par leur courage et leur patriotisme pour la liberté et le progrès du pays. En tant qu'invité d'honneur, le Chef de l'État sénégalais a pris place aux côtés de la Première ministre du Mozambique, Madame Maria Benvinda Levy, des membres du gouvernement kényan et du corps diplomatique.



La cérémonie solennelle, marquée par des défilés militaires et civils, des prestations culturelles et des hommages symboliques, a été l'occasion de réaffirmer la solidité des relations bilatérales. Par ailleurs, le Président Bassirou Diomaye Faye a souligné la profondeur des liens d'amitié et de fraternité entre le Sénégal et le Kenya. Les deux nations se montrent unies dans leur engagement pour la construction d'une "Afrique souveraine, solidaire et fière de son héritage".