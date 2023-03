Keur Massar : trois (3) individus dont le coordonnateur de "Magui Pastef" arrêtés

Trois (3) militants de Pastef Les Patriotes ont été arrêtés vendredi soir, à Keur Massar, l'un des départements de la région de Dakar. Ils ont été cueillis à la suite des manifestations qui eu lieu dans plusieurs localités du pays jeudi dernier.



Il s'agit du coordonnateur de Magui Pastef Ousmane Kébé interpellé chez lui par les gendarmes et deux jeunes militants. Le motif de leur arrestation reste inconnu. Toutefois, selon les dernières informations, les mis en cause pourront être présentés au procureur ce lundi.



A souligner que plus de 400 individus ont été arrêtés sur l'entendu du territoire national pour divers délits. Parmi eux, Cheikh Oumar Diagne, Abdou Karim Xrum Xaax.