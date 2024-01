Khalifa Sall au Collectif des recalés: "c'est pour éviter ça que j'avais participé au dialogue"

A Thiès pour sceller son alliance avec Hélène Tine, Khalifa Sall a profité de cette occasion pour réagir à la polémique d’un éventuel report de l’élection présidentielle qui s’est installée depuis le début du contentieux entre les candidats recalés et le Conseil Constitutionnel. Pour le leader de Taxawu Sénégal, il est absolument impensable de parler de report car ces questions ont été déjà traitées durant le dernier dialogue politique auquel il a participé. A l’en croire, ce sont eux qui avaient donné leur accord sur le Code électoral et c’est anormal qu’on parle maintenant de report.



«On est à J-45 de l’élection présidentielle et on ne doit même pas penser à un report de cette élection.(…) C’est trop tard. On ne doit pas accepter qu’on repousse l’élection. Si cela passe, tous les futurs présidents de la République pourront faire pareil. Ils attendront à quelques jours de l’élection Présidentielle pour créer des problèmes et exiger un report. C’est pour éviter ce genre de situations que j’avais décidé de participer au Dialogue politique », explique-t-il dans les colonnes de Walfadjri.



A noter que Khalifa Sall a participé à ce dialogue afin de pouvoir discuter des termes de sa participation à la présidentielle de 2024. Raison pour laquelle il a été accusé par l’opposition d’avoir trahi en allant dialoguer avec le président Macky SALL.