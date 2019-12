Khalifa Sall chez Abdoulaye Wade ce jeudi

L'ex-maire de Dakar reprend du service après une courte pose qui a suivi son élargissement de prison. Khalifa Ababacar Sall, qui avait entamé une tournée chez les familles religieuses et chez certains hommes politiques, va rendre visite à l'ancien président Me Abdoulaye Wade, demain, jeudi 26 décembre à 18 heures.



Une information confirmée par son porte-parole et Conseiller politique, Moussa Taye, joint par PressAfrik.



À rappeler que Me Abdoulaye Wade a fait partie des leaders politiques qui ont affiché leur soutien à l'ex-maire de Dakar après son arrestation dans l'affaire de la Caisse d'avance.