Khalifa Sall : « il faut mourir avec ses convictions et se dire la vérité »

A son domicile où il recevait mardi les jeunesses « khalifistes », l’ex-maire de Dakar, gracié dimanche soir par le président Macky Sall, s’est exprimé publiquement devant ses sympathisants. Khalifa Sall a appelé ses soutiens à poursuivre le combat pour un Sénégal meilleur.



« Si nous avons les mêmes convictions, les mêmes espérances, les mêmes orientations, notre compagnonnage sera des meilleurs. Personne ne dira que Khalifa Sall est mon père, mais une personne à qui je dois dire la vérité s’il est dans l’erreur. Il ne faut pas dire que Khalifa Sall est mon leader et cautionner tout ce qu’il fait », lance-t-il à sa jeunesse, qui répond par des applaudissements.



Dans sens, il poursuit : « il faut se dire la vérité peu importe que cela peut nous couter. Je n’ai rien de plus que vous. Notre compagnonnage doit etre basé sur la vérité. Il faut mourir avec ses convictions. Ne soyez pas des suiveurs. Nous avons le même objectif, prions que Dieu nous aide à y parvenir. Vous êtes des jeunes, vous vous battez pour votre pays, que personne ne vous fasse transiger et vous serez à l’aise. Il faut croire en vous ».