Khalifa Sall-prévient ses partisans : «Que personne n’insulte Bamba Fall»

Que ses partisans se le tiennent pour dit : Khalifa Sall ne veut pas voir un de ceux-ci dire du mal de Bamba Fall. C’est la mise en garde qu’il a tenu à servir à ses ouailles depuis la prison de Rebeuss où il se trouve actuellement.



«Il est mon frère et il le restera pour l’éternité. Même si un jour il devait y avoir rupture du cordon ombilical qui nous lie, que jamais, je dis bien jamais, personne ne l’insulte, ne le calomnie ou ne le dénigre», a-t-il déclaré par l’entremise de ses émissaires auprès de ses principaux lieutenants.



Pour lever toute équivoque, l’édile de la capitale sénégalaise précise dans des propos rapportés par Source A : «même si Bamba Fall nous quittait, ce qui n’est pas le cas, dites à tous les camarades de faire preuve de retenue vis-à-vis de lui, qui reste un camarade et un frère».



Ces propos de Khalifa Sall ne sont pas fortuits. Car, depuis un certain temps, le rapprochement entre le chef de l’Etat et non moins président de l’Alliance pour la république (APR) et son lieutenant et maire de la Médina, Bamba Fall se précise. D’ailleurs, ce dernier qui ne s’en cache pas, ne rate plus une occasion pour le faire savoir.



Khalifa Sall, qui séjourne actuellement à Rebeuss depuis le 7 mars 2016, attend le verdict de son procès qui est fixé au 30 mars prochain.