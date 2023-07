Kigali : Macky offre 100 bourses aux femmes afghanes

Le président de la République sénégalais, Macky Sall, est venu au secours des femmes afghanes qui n’ont pas accès à l’enseignement dans leur pays. Il leur a offert 100 bourses à l’occasion de l’ouverture lundi, de la Conférence sur l’égalité des genres à Kigali, au Rwanda.



« On ne peut pas parler de progrès des femmes dans nos sociétés. Le défi chez nous, comme un peu partout en Afrique, ce sont les mentalités qui doivent évaluer. La femme est l’égale de l’homme. Sans homme, la femme ne peut pas évoluer. Donc, il faut que les deux avancent ensemble et avancent au même rythme », a déclaré Macky Sall devant son homologue rwandais Paul Kagamé.



Le chef de l’Etat sénégalais a, par la suite, fait preuve de générosité en offrant 100 bourses aux femmes afghanes pour les besoins de la conférence et qui n’ont pas accès à l’enseignement dans leur pays.



La Conférence sur l’égalité des genres est l’une des plus grandes réunions multisectorielles pour faire progresser l’égalité des sexes. Selon les organisateurs, l’édition va réunir cette année 6000 personnes à Kigali et plus de 200.000 personnes en ligne grâce à la conférence virtuelle et au dialogue mondial de six mois précédant la conférence, rapporte Les Echos.