Klopp: "Sadio Mané a atteint un niveau incroyable"

Le manager de Liverpool Jurgen Klopp a fait l'éloge du Sénégalais Sadio Mané pour "ses performances d'un niveau incroyable".



Klopp admet que certains se sont demandés pourquoi Liverpool a dépensé plus de 45 millions de dollars en 2016 pour acheter Mané à Southampton.



Mais le technicien allemand insiste sur le fait qu'il n'avait pas de tels soucis à propos du jeune homme de 25 ans à l'époque.



Peut-être que les gens ont pensé "je ne suis pas sûr qu'il en vaille la peine", mais nous étions sûrs à 100 % à propos de lui", a déclaré Klopp.

"La cohérence était la clé et maintenant, ce qu'il fait et la façon dont il travaille est absolument cohérent."



"Le niveau qu'il atteint est incroyable. Il nous aide énormément. C'est un joueur complet, sur le plan offensif et défensif, il travaille dur, il est vraiment rapide."

"Je pourrais écrire le même livre sur tous les autres joueurs, mais Sadio a fait de vrais progrès, c'est normal.



"Il est venu ici comme un jeune garçon et il a grandi, mûri. C'est normal qu'à ce stade de sa carrière où il était clair que cela arriverait et nous avons eu la chance d'être là pendant que cela se passait. Évoluer d'un très bon joueur à un joueur de classe mondiale, cela ne fait aucun doute, et c'est champion en plus de cela. C'est génial de l'avoir ici", soutient le coach.



En plus d'avoir aidé Liverpool à remporter la Ligue européenne des champions, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du monde des clubs et le titre de Premier League anglaise, Mané a remporté plusieurs titres individuels.



À 28 ans, il a remporté le Soulier d'or de la Premier League pour sa saison 2018-2019 aux côtés de son coéquipier Mohamed Salah et de Pierre-Emerick Aubameyang d'Arsenal.



Il a ensuite été couronné Footballeur africain de l'année 2019 après ses exploits avec Liverpool et son aide grâce à laquelle le Sénégal a atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte.



Cette saison, il a marqué 16 buts et en a aligné sept autres. Liverpool a remporté le titre de Premier League à sept matches de la fin.



Source: BBC