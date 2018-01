L’APR enjoint le Président Sall à traquer, attraper et punir les auteurs du massacre de Niaguis

L’Alliance pour la république (APR) dénonce et condamne fermement l’attaque perpétrée contre des jeunes et qui a fait 13 morts en Casamance. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik.com, le parti présidentiel a exhorté le chef de l’Etat à engager le Gouvernement à faire toute la lumière sur cette affaire et à punir les coupables.



«Le Samedi 06 janvier 2018, les populations de l’arrondissement de Niaguis dans le Département de Ziguinchor ont fait l’objet d’une attaque, barbare qui a malheureusement occasionné la mort de 13 jeunes en plus des sept blessés dont trois dans un état grave », relève le document.



Et d’ajouter : «Cet acte délibéré intervenu dans un contexte où Monsieur le Président de la République et son Gouvernement s’emploient tous les jours à construire les bases d’une paix durable et définitive en Casamance ne saurait rester impuni».

Condamnant «avec la plus grande fermeté cet acte odieux», le Secrétariat exécutif national (SEN) de l’APR, «demande à l’Etat du Sénégal d’engager des poursuites pour que les auteurs de cet acte criminel soient recherchés et traduit en justice afin que force reste à la loi».



Les camarades de Macky Sall ont par ailleurs appelé ce dernier à «poursuivre le travail engagé depuis 2012 qui a permis une accalmie qui augure d’une paix définitive en Casamance».