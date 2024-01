L’Algérie a pris contact avec Zinedine Zidane pour succéder à Djamel Belmadi

Au lendemain de l’annonce du départ de Djamel Belmadi, la Fédération Algérienne de Football a activé plusieurs pistes pour lui succéder, l’une parmi elles menant à un certain… Zinedine Zidane.



Le football algérien de sélection traverse une période bien compliquée. Battus sur le fil par la Mauritanie à Bouaké (1-0), les Fennecs ont été éliminés de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire dès la phase de poules, la deuxième élimination de rang à ce stade de la compétition après 2021. Il s’agit là de la pire série de matches sans victoire dans le tournoi continental de l’histoire du pays d’un million et demi de martyrs.



Selon les dernières informations de L’Equipe, le président de la haute instance du ballon rond algérien Walid Sadi a pensé à plusieurs noms, notamment des entraîneurs ayant de l’expérience dans le football européen, pour prendre la place de l’ancien joueur de Marseille et Valenciennes. Néanmoins, si Zizou a été flatté par l’invitation venue du pays d’origine de ses parents, l’ancien coach du Real Madrid a tenu à refuser cette sollicitation.



Ce n’est pas la première proposition refusée par le Ballon d’or 1998 puisqu’il avait été contacté par les Fédérations américaine et brésilienne, dont il a toutes deux refusés les avances, comme explique le quotidien sportif français. Son objectif, quant à lui, n’est qu’un secret de Polichinelle, puisqu’il a toujours montré de l’intérêt pour le poste de sélectionneur de l’équipe de France, que devrait occuper Didier Deschamps jusqu’au Mondial 2026, rapporte Footmercato.