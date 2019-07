L'Emir de Dubaï en procès contre sa femme à Londres

Le dirigeant de l'Emirat de Dubaï, Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a intenté un procès contre l'une de ses épouses, la princesse Haya bint al-Hussein, rapporte CNN.



Selon le média américain, l'affaire est jugée à Londres, à la Division de la famille de la Haute Cour, et les prochaines audiences auront lieu les 30 et 31 juillet.



Contacté par CNN, la Cour royale de justice a confirmé les dates des audiences, mais pas l'identité des deux parties.



"L'affaire a été entendue pour la dernière fois le 22 mai 2019 devant le juge Moor et l'affaire est maintenant inscrite sur la liste des affaires devant le Président le 30 juillet 2019", peut-on lire dans la déclaration du tribunal.

La princesse Haya bint al-Hussein, épouse du souverain de l'Emirat de Dubaï se cache à Londres et craint pour sa vie après avoir quitté son mari.



La princesse Haya s'est d'abord enfuie cette année en Allemagne pour demander l'asile.



Elle vivrait maintenant à Kensington Palace Gardens, au centre de Londres, et se prépare à une bataille juridique devant la Haute Cour.