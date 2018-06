L'Espagne annonce avoir secouru 418 migrants en mer ce samedi

Un total de 418 migrants ont été secourus samedi matin au cours de trois opérations menées au large des côtes espagnoles par les services de sauvetage en mer espagnols, a annoncé sur Twitter l'organisme public espagnol Salvamento maritimo.



Entassées à bord de 15 embarcations, 262 personnes ont été prises en charge dans le détroit de Gibraltar et débarquées dans les ports de Tarifa et de Barbate, en Andalousie. Vingt-sept autres ont été secourues en Méditerranée entre le sud de l'Espagne et le nord du Maroc et 129 au large de l'île de Grande Canaries, dans l'océan Atlantique.



BFMTV