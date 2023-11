L’OCI condamne les propos racistes d'un ministre israélien appelant au largage d’une bombe nucléaire

L'Organisation de coopération islamique condamne les propos racistes du ministre israélien de la Culture, Amichai Eliyahu, appelant à larguer une bombe nucléaire sur la bande de Gaza; ce qui reflète des discours extrémistes et haineux, une incitation à la violence, un terrorisme organisé et le crime de génocide que l'occupation israélienne commet quotidiennement contre le peuple palestinien, en violation flagrante du droit et des conventions internationales, ainsi que des résolutions internationales.



L'OCI considère que ce discours rejeté constitue une extension de l'idéologie terroriste extrémiste. Pour ce faire, il incombe à la communauté internationale de condamner et de prendre des mesures efficaces pour mettre fin à l'agression militaire, aux massacres quotidiens et au génocide commis par l'occupation israélienne contre le peuple palestinien.