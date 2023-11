L'ONU évoque une situation "alarmante et urgente" en Cisjordanie et Jérusalem-Est

Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé que 9 227 personnes, dont 3 826 enfants, avaient été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël. Selon le ministère, 2 405 femmes figurent aussi parmi ces morts recensés depuis le 7 octobre. Ce bilan n'a pas pu être vérifié de source indépendante.Le Haut-Commissariat de l' ONU aux droits de l'homme s'est dit "profondément inquiet" du renvoi de milliers de travailleurs palestiniens d' Israël dans la bande de Gaza Ces milliers de travailleurs, qui se trouvaient en Israël au moment des attaques sans précédent du Hamas le 7 octobre, "sont renvoyés malgré la gravité de la situation" dans la bande de Gaza, qui fait l'objet d'intenses bombardements israéliens depuis les attaques du mouvement islamiste, a souligné Elizabeth Throssell, porte-parole du Haut-Commissariat, lors du briefing régulier de l'ONU à Genève.La situation en Cisjordanie occupée est "alarmante et urgente", selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme, insistant notamment sur les violences de colons israéliens à l'encontre de la population palestinienne.La situation en Cisjordanie occupée y compris Jérusalem-Est est "alarmante et urgente parmi les violations croissantes (des droits humains, NDLR) et de nature différente qui se poursuivent", a déclaré Elizabeth Throssell, porte-parole du Haut-Commissariat lors du briefing régulier de l'ONU à Genève.Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à instaurer au plus vite un "cessez-le-feu humanitaire" dans la bande de Gaza et assuré "poursuivre" ses efforts pour mettre fin au conflit déclenché par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël début octobre."Notre priorité est d'établir rapidement un cessez-le-feu humanitaire", a-t-il déclaré lors du dixième sommet des États turciques à Astana, au Kazakhstan."Nous travaillons sur de nouveaux mécanismes qui garantiront la sécurité de tous, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs", a assuré Recep Tayyip Erdogan lors de ce sommet regroupant également les présidents de l'Azerbaïdjan, de la Hongrie, du Kirghizstan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan. "Nos efforts pour jeter les bases d'une conférence internationale de paix se poursuivent", a-t-il poursuivi.