L’Ouganda dément la présence d’Ebola

Le ministère ougandais de la santé a démenti les informations faisant état d'une épidémie d'Ebola dans le pays.«Nous aimerions informer le public qu'il n'y a pas d'épidémie d'Ebola dans le district de Mubende ou dans toute autre partie du pays », a déclaré Sarah Opendi, Ministre ougandaise de la santé.Face à la polémique grandissante sur les médias sociaux, la ministre a ajouté qu'un homme de 35 ans a été admis à l'hôpital de Kakumiro, dans l'ouest de l'Ouganda, il y a deux jours.Il souffrait d'une forte fièvre et de vomissements.Le patient souffrait de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo et non d'Ebola : il est décédé après son admission.La station locale de télévision NTV a partagé une vidéo de sa déclaration:Des échantillons auraient été prélevés sur le corps du défunt et envoyés à l'Institut de recherche sur les virus de l'Ouganda (UVRI)."Les proches du défunt qui comprenait sa femme enceinte et quatre autres personnes ont été immédiatement mis en quarantaine et sont étroitement surveillés. Pour atténuer toute exposition possible du contact avec le cas, tout le matériel utilisé par le défunt, y compris un chariot et des literies ont été brûlés" a déclaré Mme Opendi.Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 56 cas de la maladie à virus Ebola ont été enregistrés en République Démocratique du Congo, dont 35 cas confirmés, 13 probables et huit suspects.27 décès ont été enregistrés depuis le début de la flambée le 8 mai en RDC.