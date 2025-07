L'UE propose un budget de 2000 milliards d'euros pour la période 2028‑2034

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a décrit le projet comme « un budget pour une nouvelle ère » lors d'une conférence de presse mercredi 16 juillet, ajoutant qu'il comprend un changement dans la manière dont l'UE lève des fonds, tout en maintenant les contributions des États membres à leur niveau actuel.



La proposition de la Commission vise à tripler le budget consacré à la gestion des migrations et des frontières et à doubler celui du fonds Horizon, le principal programme de financement de la recherche et de l'innovation du bloc, tandis que 35 % du budget serait consacré au climat et à la biodiversité.

L'agriculture voit son budget réduit



Piotr Serafin, commissaire européen au Budget, a précisé que 300 milliards d'euros seraient consacrés à l'agriculture. Dans le budget précédent, la PAC représentait 387 milliards d'euros, dont 270 milliards d'aides directes aux agriculteurs. Mais l'exécutif européen devrait proposer une nouvelle architecture budgétaire qui alarme les agriculteurs.



Cette baisse des dotations ravive la colère des agriculteurs venus des quatre coins de l’Europe pour manifester sous les fenêtres du Parlement européen et de la Commission, comme l'a constaté notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet.



451 milliards pour la compétitivité et 100 milliards d'euros pour l'Ukraine



Quelque 218 milliards d'euros seront consacrés aux régions moins développées et 451 milliards d'euros à un fonds européen pour la compétitivité, confirmant le tournant pro-entreprises de l'UE en pleines tensions commerciales avec les États-Unis de Donald Trump. Le nouveau budget alloue également 131 milliards d'euros à la défense et à l'espace, soit cinq fois plus que le niveau actuel, a déclaré le commissaire devant le Parlement européen. Il comprend 100 milliards d'euros pour l'Ukraine, a précisé Ursula von der Leyen.



« Nous réservons également jusqu'à 100 milliards d'euros en dehors des plafonds du cadre financier pluriannuel pour l'Ukraine, notre partenaire le plus stratégique », a déclaré de son côté Piotr Serafin devant le Parlement européen à Bruxelles. « C'est un engagement à long terme pour la reprise et la reconstruction de l'Ukraine », a-t-il assuré. Ces montants serviront également à aider l'Ukraine sur son « chemin vers l'adhésion à l'Union européenne », a indiqué de son côté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.



Le budget de l'Union européenne nécessite le soutien des 27 États membres et l'approbation du Parlement européen pour être validé.