L'UEFA prévoit deux nouvelles réformes dans le football européen

L’UEFA bouleverse le football de sélections. Réuni ce mercredi à Nyon, le comité exécutif va aborder plusieurs sujets et mettre en place deux grandes réformes, selon AS. La première concerne la nouvelle phase de qualification pour la Coupe du Monde, qui à partir de 2026 comptera 48 participants et 16 équipes européennes, au lieu des 12 jusqu’à présent. L’idée est d’instaurer une compétition avec 12 groupes de quatre ou cinq équipes et de faire en sorte que les 12 premiers soient directement qualifiés. Les quatre autres places se disputeraient lors de play-offs.





L’autre grande nouveauté touche la Nations League. Au lieu que les premiers se qualifient directement pour le Final Four, comme jusqu’à présent, un playoff sera mis en place après la phase de groupes qui englobera également les seconds. Les vainqueurs de ces playoffs seront ceux qui joueront le Final Four. À voir maintenant si ces deux réformes seront validées par tout le comité