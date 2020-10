L'appel de Macky Sall à débattre sur la gestion des inondations : quatre (4) opposants se manifestent

Lors du Conseil présidentiel sur la relance de l'économie tenu mardi dernier, le président Macky Sall a déclaré que son gouvernement a fait ce qu'aucun régime n'a fait depuis 1960 en matière de lutte contre les inondations. A l'en croire, celles-ci ne sont pas dues à l'incompétence de ses collaborateurs, mais elles résultent des fortes pluies enregistrées dans le pays.



Le président Sall a proposé de débattre avec ceux qui le souhaitent de la question. Après cette déclaration, 4 opposants ce sont manifestés. Il s'agit de Ousmane Sonko, Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Bamba Dièye et Abdoul Mbaye.



"(...) Un tel exercice serait une grosse bouffée d'oxygène pour notre démocratie et pour la transparence. Nous acceptons sa générosité en relevant son défi. Pour l'honneur de la "descendance de la lignée de guerriers" dont il se réclame, il ne saurait de débiner tel que constaté récemment sur la question ", a écrit Sonko.



Son collègue député, Mamadou Lamine Diallo lui emboîte le pas. " Après le Magal de Touba, M. le président, nous pouvons débattre tous les deux sur la question des inondations au Sénégal comme vous l'avez dit ici", a réagi MLD.



L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et l'ancien maire de Saint-Louis Cheikh Bamba Dièye sont aussi partant.