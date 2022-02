L’avion des Lions vient d’atterrir à l’aéroport de Yoff

L'avion transportant les Lions vient d'atterrir à l'aéroport militaire de Yoff où ils vont être accueillis par le président Macky Sall, les membres du gouvernement et plusieurs opposants politiques.



Itinéraire des champions d'Afrique est la suivante. Ils passeront par Yoff, puis ils prendront la Voie de dégagement nord (Vdn). Ils vont passer sur l'avenue Cheikh Anta Diop, à la porte de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour aller à la Médina.



Le Chef de l'Etat et les joueurs vont passer au rond-point du ministère de l'Intérieur et vont aller directement au Palais où Macky Sall les recevra.