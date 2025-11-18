L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal de «retour en France», indique son comité de soutien

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est rentré en France, a annoncé, ce mardi 18 novembre, son comité de soutien. « Le Comité de soutien international à Boualem Sansal salue avec une profonde émotion le retour en France de notre ami et compatriote », indique le communiqué du comité sans donner plus de précision.



« Salut fraternel »

« Nous envoyons un salut fraternel à Boualem Sansal, ainsi qu'à sa famille qui a traversé avec dignité et courage cette épreuve longue, injuste et douloureuse », indique encore ce comité dans son communiqué. « Il appartiendra désormais à l'écrivain de choisir le moment et les formats dans lesquels il souhaitera s'exprimer », poursuit le comité, qui appelle parallèlement à la « libération immédiate » du journaliste sportif Christophe Gleizes, lui aussi détenu en Algérie où il doit être jugé en appel début décembre notamment pour « apologie du terrorisme ».



Boualem Sansal, qui était emprisonné depuis un an en Algérie et se trouvait au cœur d'une grave crise diplomatique entre Alger et Paris, a été gracié et libéré le 12 novembre 2025 à la demande du président de l'Allemagne, où il avait été transféré pour des soins médicaux. Pour le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, cette libération a été d'abord « une victoire de la diplomatie, de la diplomatie française, de la diplomatie allemande, et c'est un désaveu cinglant pour les partisans de la méthode forte, de la brutalité et de l'invective qui ne conduisent à rien ».



Emmanuel Macron a reçu l'écrivain franco-algérien à l'Elysée dès son retour en France, a indiqué la présidence française dans un communiqué. La libération de ce « grand écrivain dont la dignité, la force morale et le courage ont été exemplaires » a été rendue possible « par une méthode faite de respect, de calme et d'exigence », a souligné le président français.



Brouille Alger-Paris

Âgé de 81 ans, l'écrivain avait été condamné à cinq ans de prison pour avoir affirmé que l'Algérie avait hérité, sous la colonisation française, de certaines régions qu'il estimait avoir appartenu auparavant au Maroc. Sa famille avait exprimé à plusieurs reprises son inquiétude pour la santé du romancier et essayiste, traité pour un cancer de la prostate.



Figure primée de la littérature francophone nord-africaine, M. Sansal est connu pour ses critiques à l'égard des autorités algériennes et des islamistes. Il a obtenu la nationalité française en 2024. Son incarcération avait envenimé une brouille entre Paris et Alger, déclenchée en juillet 2024 lorsque la France avait reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

