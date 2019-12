L'épouse de Doudou Yaye Katy raconte les derniers instants de la voix mélodieuse de la lutte

Le monde de la lutte a perdu sa mélodieuse voix ce vendredi 13 décembre 2019. Doudou Seck Yaye Katy a tiré sa révérence des suites d'une maladie.



Dans un entretien accordé à iGfm, son épouse Sokhna Adji Sow, qui était à son chevet jusqu'à son dernier souffle raconte les derniers moments de l'icône des chants traditionnels de l'arène sénégalaise. "Il est allé au stade le week-end dernier, alors qu'il était mal en point. A son retour, la maladie l’a encore affaibli. Il a été interné dans une clinique de Pikine où il a fait trois jours avant de sortir".



La veuve éploré déplore le fait que son mari a vécu ses derniers jours tout seul, abandonné par le monde de la lutte, sauf l'ancien promoteur de lutte de Action 2000. "Seul Alioune Petit Mbaye est venu à notre secours en envoyant de l'argent pour ses soins. Il était faible, mais déterminé. Aujourd’hui jusqu’à l’aube, on discutait. Et au moment de lui faire son petit déjeuner, il m'a demandé de ne pas me fatiguer et de lui donner juste un verre de lait. Il rendra l’âme quelques minutes plus tard", a-t-elle confié.