L'ex-Premier ministre ivoirien Guillaume Soro annonce avoir rencontré le général Tiani à Niamey

L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro, qui a annoncé le 12 novembre 2023 vouloir mettre fin à son « exil » entamé en 2019, a rencontré ce 13 novembre au Niger le général Abdourahamane Tiani, arrivé au pouvoir par un coup d'État le 26 juillet dernier. «J’ai eu l'honneur d'être reçu ce jour en audience par le président de la transition du Niger, chef de l'État, le général Abdourahmane [Tiani], accompagné du général Salifou Mody, ministre de la Défense, et du général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur. L'entretien qui a duré une heure et demie a été exceptionnel par la qualité et la profondeur des échanges», a affirmé sur X, celui qui a aussi été Président de l'Assemblée nationale ivoirienne.