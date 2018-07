L'ex-juge Ibrahima Hamidou Dème annonce sa candidature pour 2019

Le juge démissionnaire Ibrahima Hamidou Dème avant annoncé son entrée en politique après avoir claqué la porte de la magistrature sénégalaise. Ce jeudi, il a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle du 24 février 2019.

"Je serai présenté par notre Mouvement Ensemble. Mais aussi, je suis soutenu par d'autres mouvements et d'autres partis politiques. Nous allons donc nous présenter aux élections de 2019", a-t-il déclaré sur les ondes de la Rfm ce jeudi 19 juillet.



L'ex-juge Dème est convaincu que le champ politique sénégalais "réclame quelque chose de nouveau. il faut des ruptures. Il faut de nouveaux hommes". Et selon lui, ce sont ces nouveaux hommes qui peuvent amener les ruptures que les Sénégalais attendent.



Par ailleurs, l'ancien magistrat s'est exprimé sur le jugement en Appel de Khalifa Sall. Et d'après lui, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO devait consacrer la libération du maire de Dakar.